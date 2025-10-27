Truy tố 2 cựu Thiếu tướng quân đội trong vụ án tại sân bay Nha Trang

Viện kiểm sát quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Cơ quan tố tụng truy tố Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Công ty Phúc Sơn, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2 bị can khác cùng bị truy tố tội này.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh cùng bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cùng tội, Viện kiểm sát còn truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, các ông Thắng, Vinh, Thiên và Thái thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng ông Quang và ông Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, đất chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Cáo trạng nêu, trong quá trình chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chủ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

Cụ thể, cáo trạng chỉ rõ, gần 63ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Công ty Phúc Sơn (Ảnh: H.N.).

Theo cáo trạng, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tháng 6/2015 doanh nghiệp này đã triển khai lập quy hoạch, huy động vốn bằng các hợp đồng góp vốn đầu tư. Dù, thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty Phúc Sơn.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hậu “Pháo” đã ký ban hành các quyết định, thông báo…; ký hợp đồng “tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án” với các khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cụ thể, cáo trạng cáo buộc Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỷ đồng được ghi nhận vào sổ sách. Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Hậu cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, cáo trạng nêu.