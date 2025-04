Bắt khẩn cấp 4 thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Chiều 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Văn Trần Thúy Vy (SN 2006), Lý Ngọc An (SN 2007), Nguyễn Văn Tú (SN 2008) và Trần Gia Huy (SN 2007), cùng ngụ tỉnh Trà Vinh, để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt đối với Văn Trần Thúy Vy, Trần Gia Huy, Lý Ngọc An, Nguyễn Văn Tú (từ trái sang) (Ảnh: CTV).)

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 19h ngày 19/10/2024, Huy tổ chức sinh nhật tại một quán nhậu ở phường 5, TP Trà Vinh cùng với nhóm bạn.

Đến 22h cùng ngày, Huy cùng với 13 đương sự ra về thì bị một nhóm khác khiêu khích.

Do có mâu thuẫn từ trước nên cả nhóm đuổi theo chạy thành đoàn với tốc độ cao và gây mất an ninh trật tự.

Do không đuổi kịp nên cả nhóm cầm theo ống túyp sắt đến nhà của Lưu Thiên T. (ngụ phường 2, TP Trà Vinh) chửi bới gây ồn ào thì được người dân can ngăn.

Sau đó cả nhóm hẹn nhau và cầm dao tự chế, gạch thẻ, gậy 3 khúc, ống túyp sắt đến nhà của Trần Bảo L. (SN 2006, ở phường 7) để đánh nhau.

Khi đến đầu hẻm, một số đối tượng đứng chờ, số đối tượng còn lại cầm hung khí vào bên trong, vừa đi vừa chửi thề chém mạnh vào các cửa rào và ném gạch.

Sau khi đập phá một lúc cả nhóm lên xe bỏ chạy và quay lại nhà của T. để tiếp tục đập phá nhưng được Công an phường 2 kịp thời ngăn chặn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 9 viên gạch thẻ bị bể, 1 dao tự chế, 1 gậy 3 khúc và nhiều đồ vật khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối với các đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam; các đối tượng còn lại sẽ xử phạt vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, đa phần các đối tượng trong vụ việc trên là học sinh, thanh thiếu niên. Cơ quan công an đề nghị quý phụ huynh cần giáo dục, quản lý con em mình tránh các trường hợp xảy ra vi phạm pháp luật. Khi người dân phát hiện trường hợp vi phạm kịp thời báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.