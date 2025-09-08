Hơn 60 đối tượng ở Ninh Bình mang hung khí đi "giải quyết" mâu thuẫn

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị này đã đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nhóm thanh niên đến từ các xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và lân cận.

Theo cảnh sát, giữa Phạm Văn Đức và Phạm Văn Nam (cùng SN 2009), trú tại xã Giao Minh xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại tỉnh Hưng Yên. Thông qua mạng xã hội và tin nhắn 2 đối tượng này đã lôi kéo, rủ rê bạn bè từ các xã lân cận như Giao Phúc, Giao Hưng, Hải Quang, Giao Bình… hình thành 4 nhóm, hơn 60 đối tượng, trong đó phần lớn là vị thành niên, học sinh, có người từng có tiền sự.

23 đối tượng trong nhóm 60 đối tượng ở Ninh Bình bị tạm giữ hình sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

​Tối 2/9, các đối tượng mang theo hung khí như dao phóng lợn, kiếm Nhật, tuýp sắt…, hẹn nhau lúc 20h tại khu vực vòng xuyến Giao An (cũ), để đi đánh nhau với nhóm đối phương đến từ tỉnh Hưng Yên.

​Các nhóm đối tượng di chuyển trên 30 xe máy chạy tốc độ cao, dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô, kéo lê hung khí trên đường tạo tiếng vang và tia lửa, gây hoang mang, nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên diện rộng.

Không tìm được nhóm đối phương tại tỉnh Hưng Yên, nhóm đối tượng này tiếp tục quay lại “lượn đường”, hò hét, quay video rồi đăng lên mạng xã hội, nhằm thị uy, thể hiện bản thân, gây bất bình lớn trong quần chúng nhân dân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an xã Giao Minh và các địa phương có liên quan tập trung xác minh, truy vết các nhóm đối tượng nêu trên.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được 29 trên tổng số 60 đối tượng có liên quan. Vật chứng thu giữ được gồm 5 xe mô tô, 8 đoạn tuýp sắt gắn dao bầu, 3 kiếm tự chế,… cùng nhiều tang vật khác.

​Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự 23 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

​Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xác minh các đối tượng còn lại.