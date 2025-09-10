Tạm giam kẻ trộm nhiều điện thoại của bệnh nhân ở TPHCM

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Thành (SN 1993) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Chí Thành bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an phường Bình Trị Đông rà soát, kiểm tra trước khu vực cổng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình Tân (ở Hương Lộ 2), phát hiện Thành có dấu hiệu trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở để làm việc.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên người Thành có 4 điện thoại di động. Người đàn ông thừa nhận đã trộm cắp số tài sản này của các bệnh nhân. Công an phường Bình Trị Đông đã mời các bị hại lên làm việc, hỗ trợ điều tra.

Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án để điều tra.