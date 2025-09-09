Công an tìm ra người đàn ông tụt quần khiêu khích tài xế ở TPHCM

Ngày 9/9, Công an phường Bình Trị Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tìm ra người đàn ông tụt quần, khiêu khích tài xế trong con hẻm trên đường Lê Văn Quới.

Theo cơ quan công an, người này tên là N.H.M. (SN 1991, cư trú tại TPHCM). Lực lượng chức năng đã đưa M. về trụ sở lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông tụt quần, khiêu khích tài xế ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh M. chạy xe máy chặn đầu ô tô, khiêu khích tài xế trong con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông. Thời điểm này, M. chở theo một phụ nữ, cả hai không đội nón bảo hiểm.

Sau khi chặn đầu ô tô, người đàn ông rời khỏi xe máy và liên tục có nhiều hành động lạ để khiêu khích tài xế như tụt quần, đi vệ sinh trước đầu xe... Lúc này, người đi cùng và người dân vào can ngăn, nhưng M. vẫn tiếp tục lớn tiếng thách thức nam tài xế.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, xác định M. là người trong clip và mời về trụ sở để điều tra.