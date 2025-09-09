Xác minh nhóm thanh niên vây đánh đôi nam nữ trước tiệm giặt sấy ở TPHCM

Ngày 9/9, Công an phường Tân Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan đang làm rõ clip nhóm thanh niên tấn công đôi nam nữ trên đường Phạm Văn Bạch.

Bước đầu, cơ quan chức năng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân chưa đến trụ sở công an trình báo, nên nhà chức trách đang tiến hành xác minh và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Nhóm nam thanh niên vây đánh đôi nam nữ trên đường Phạm Văn Bạch (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh đôi nam nữ tới tấp trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm gồm khoảng 10 nam thanh niên vây đánh cô gái trước một tiệm giặt sấy trên đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn. Thời điểm trên, cô gái chỉ biết ôm đầu chịu trận. Lúc này, một nam thanh niên vào giải vây cho cô gái cũng bị nhóm người này đánh tới tấp vào đầu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người chứng kiến, tuy nhiên không ai dám vào can ngăn. Một số người hô hoán gọi báo công an, nhóm thanh niên rời đi ngay sau đó.