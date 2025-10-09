Tài xế xe đầu kéo chặn đầu ô tô khách, lao vào ẩu đả ở Lâm Đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Nguyễn Như Vũ (SN 1996, trú tại Lâm Đồng), Phạm Thanh Trung (SN 1975, trú tại Đồng Tháp), Trình Văn Đại (SN 1996, trú tại Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 7/10, Vũ điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng Đắk Lắk về Lâm Đồng.

Trong lúc di chuyển, cho rằng tài xế Trung điều khiển ô tô khách chạy cùng chiều có hành vi vượt ẩu nên Vũ lái xe đuổi theo, vượt lên trước để chặn đầu, “nói chuyện”.

Các tài xế liên quan vụ việc bị cơ quan chức năng tạm giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Khi đến Trạm thu phí Toàn Mỹ 14 (thuộc địa phận thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, Lâm Đồng), Vũ chặn ô tô của Trung rồi 2 bên xảy ra cự cãi, xô xát. Tại đây, Vũ cầm búa, xông vào đánh nhau với Trung và Trình Văn Đại (phụ xe khách).

Vụ xô xát kéo dài khoảng 5 phút, không ai bị thương tích nặng, song khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn tạm thời.