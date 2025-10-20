Bà Lê Thúy Hằng xin xem lại việc phải nộp 10.800 lượng vàng

Ngày 20/10, TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) đối với bản án 25 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, bị cáo Hằng xin tòa phúc thẩm xem xét lại hành vi của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc bố mẹ và đóng góp cho xã hội trong những năm còn lại của cuộc đời.

Bà Lê Thúy Hằng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bà Hằng cho biết, gia đình nội ngoại đều có nhiều người có công với cách mạng, bản thân là chiến sĩ thi đua xuất sắc nhiều năm và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Cũng như trình bày tại tòa sơ thẩm trước đó, bà cho biết sẽ thuyết phục gia đình sớm khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Về phần trách nhiệm dân sự, bà Hằng đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. Theo bị cáo, bà không có khả năng nộp số vàng này và cho rằng đây không phải là toàn bộ lượng vàng dùng để sản xuất trái phép, mà là tổng cộng của nhiều lần mua bán, quay vòng trong quá trình gia công.

Bà Hằng trình bày, mình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài, chèn vào trong 56 đợt gia công vàng móp méo của Ngân hàng Nhà nước để sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC. Theo bà, mỗi đợt gia công cho ra khoảng 100 lượng vàng miếng SJC trái phép bán ra thị trường. Số tiền thu được từ chênh lệch giá nguyên liệu và giá bán SJC tiếp tục được dùng quay vòng mua nguyên liệu cho các đợt sản xuất tiếp theo.

Về số tiền thu lợi bất chính, bị cáo cho biết trách nhiệm của từng người đã được cơ quan tố tụng xác định và bà sẽ sớm thuyết phục gia đình khắc phục hậu quả.

Đối với số vàng nhẫn sản xuất trái phép, bà Hằng khai rằng mỗi lần gia công, ông Trần Tấn Phát (Phó giám đốc Xưởng vàng Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) thực hiện theo đơn đặt hàng của bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) 30-40 lượng thành phẩm để bán ra thị trường. Sau khi bán, số tiền này lại được quay vòng mua 30-40 lượng vàng nguyên liệu cho lần sản xuất tiếp theo. Tổng số 11.503 lượng vàng nhẫn trái phép là khối lượng cộng dồn của nhiều lần sản xuất.

Bà Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỷ đồng.

Ngày 30/9, TAND TPHCM tuyên phạt bà Hằng 25 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngoài mức án trên, bà Hằng còn bị cấm đảm nhận chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vàng trong thời gian 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường cho SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng để sung vào công quỹ Nhà nước. Đồng thời, tòa tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo này đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án.

Những đồng phạm còn lại trong vụ án bị HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 22 năm 6 tháng tù giam.

Ngoài ra, bà Hằng và một số bị cáo khác phải nộp lại tổng cộng hơn 17.000 lượng vàng sản xuất trái phép (trong đó, bà Hằng nộp lại 10.800 lượng vàng).