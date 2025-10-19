Công an Thanh Hóa thông tin vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ việc em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) bị P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9, cùng trường) đâm tử vong.

Công an cho biết 2 học sinh này trước đó không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vào ngày 17/10, trong giờ học thể dục, giữa 2 em xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi các em học sinh theo học (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Sau khi tan học, H. cùng bạn học là L.Đ.A. chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đuổi đánh N.. Trong lúc bị đánh, N. rút dao bấm mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ học.

Phụ huynh và nhà trường cần có biện pháp rà soát, phát hiện và quản lý những học sinh có biểu hiện hư hỏng, cá biệt, ham chơi, lười học, bỏ học thường xuyên, nghiện game, tàng trữ hoặc sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm…, để kịp thời có biện pháp xử lý, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp.

Trong trường hợp cần thiết, phụ huynh và nhà trường nên phối hợp với công an xã, phường nơi học sinh cư trú, học tập để giải quyết theo quy định.

Đặc biệt, nhà trường cần chủ động kiểm soát đồ dùng học tập, vật dụng học sinh mang theo; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm nội quy, quy định của nhà trường và khuyến cáo của cơ quan công an.

Đối với học sinh, cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà trường và hướng dẫn của cơ quan công an; không mang theo vật cấm, hung khí trong người hoặc trong cặp sách. Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích hoặc đánh nhau, học sinh cần báo ngay cho thầy cô, người lớn hoặc cơ quan công an, tuyệt đối không tham gia hay cổ vũ đánh nhau.