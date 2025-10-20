Cha dượng dùng búa đinh, gậy gỗ hành hung bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, trưa 19/10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5, trú tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành, gây thương tích.

Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng xác minh, điều tra.

Kết quả cho thấy, năm 2015, chị B.T.B. (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có con gái là bé L.. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị B. kết hôn với Nguyễn Văn Nam, có 2 con chung và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.

Đến cuối năm 2024, hai vợ chồng cùng 3 người con (trong đó có cháu L.) chuyển sang thuê nhà trọ tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm trong thời gian chờ xây nhà mới.

Khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ tại thôn Vân Thanh Bắc ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Bé gái bị cha dượng đánh liên tục dẫn đến thương tích nặng (Ảnh: Quang Đạt).

Tại đây, Nam bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu. Sau đó, Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để nạn nhân đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa và để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30 cùng ngày, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Bé gái được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện ở tỉnh Nghệ An để điều trị.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu L. bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Sau khi gây án, Nam lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến khoảng 22h ngày 19/10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ và đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành con riêng của vợ.