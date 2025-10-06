Công an đột kích sòng bạc giữa rừng cao su ở Lâm Đồng

Ngày 6/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ, xử lý 15 người liên quan vụ đánh bạc ở xã Tánh Linh, Lâm Đồng.

Nhóm người đánh bạc giữa rừng cao su bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo thông tin điều tra ban đầu của công an, rạng sáng cùng ngày, 15 nam nữ đến rừng cao su vắng người ở thôn 3, xã Tánh Linh, sát phạt nhau bằng hình thức xóc tài xỉu. Khi nhóm này đang sát phạt, công an ập đến bắt giữ cùng tang vật, gồm: dụng cụ đánh bạc, gần 270 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, tụ điểm sát phạt nêu trên do B.T.T. (34 tuổi, trú tại xã Tánh Linh) là người cầm đầu. Theo đó, T. đứng ra mở sòng vào ban đêm, chỉ cho người quen tham gia sát phạt để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.