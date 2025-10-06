Lâm Đồng sẽ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cuối năm nay

Ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng các sở, ngành liên quan về tiến độ lựa chọn nhà đầu tư cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các đơn vị liên quan về dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Ảnh: Đoàn Quân).

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có điểm đầu kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai), điểm cuối tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng). Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 20, đặc biệt qua khu vực đèo Bảo Lộc.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đơn vị đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ mời thầu theo quy định. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị này sẽ đề xuất vị trí tổ chức khởi công tại nút giao cao tốc với đường ĐT.721, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Cao tốc Liên Khương - Prenn ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu ).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho hay, công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện, đảm bảo khởi công dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19/12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Sở Tài chính Lâm Đồng tiếp tục rà soát, đảm bảo quy định và hoàn tất thủ tục mời thầu dự án.

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan lên kế hoạch, phát động đợt thi đua giải phóng mặt bằng cho dự án, bảo đảm bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị trúng thầu.