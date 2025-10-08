Lâm Đồng phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên

Ngày 8/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức khai trương Trung tâm báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại lễ khai trương trung tâm báo chí (Ảnh: Minh Hậu).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển của đảng bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

“Đại hội là dịp để Lâm Đồng tổng kết chặng đường đã qua, khẳng định những thành quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030, với quyết tâm xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên”, ông Đinh Văn Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cắt băng khai trương trung tâm báo chí phục vụ thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, trung tâm báo chí nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. Thông qua trung tâm này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cung cấp tài liệu, hình ảnh, dữ liệu cần thiết đến các cơ quan báo chí, truyền thông, đảm bảo thông tin nhanh, khách quan, chính xác về sự kiện trọng đại của địa phương.

Theo thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ (trong đó 92 đại biểu đương nhiên, 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy).

Nhiệm kỳ 2025-2030, Lâm Đồng xác định 25 chỉ tiêu phát triển ở 4 nhóm lĩnh vực gồm kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng. Trong đó, địa phương này phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân khoảng 10-10,5%.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan trung tâm báo chí (Ảnh: Minh Hậu).

Ban Chấp hành Đảng bộ Lâm Đồng đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển và 15 nhóm công trình trọng điểm.

Theo đó, Lâm Đồng tập trung phát triển các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đối tác công tư gồm: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương); cao tốc Nha Trang - Liên Khương; cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết; cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Tây Gia Nghĩa - Chơn Thành; cải tạo các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Tỉnh Lâm Đồng thực hiện các dự án: Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh; các công trình thủy lợi, đường ven biển; nhà máy điện Sơn Mỹ I, II; kho cảng Sơn Mỹ.

Thu hút đầu tư vào tổ hợp nhà máy bauxite, chế biến alumin, nhôm; các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi; khu kinh tế ven biển phía nam Lâm Đồng, khu công nghệ cao; trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn; nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Liên Khương, cảng hàng không Phan Thiết; các khu đô thị thương mại quy mô lớn.