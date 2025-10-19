Hai thanh niên ép nữ sinh đi nhậu rồi hiếp dâm

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Ngoài ra, cơ quan công an kêu gọi đối tượng đồng phạm Trần Minh Lượng (chưa rõ tuổi và nơi cư trú) ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Thân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, rạng sáng 24/9, tổ công tác 911 Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện vụ việc 2 nam thanh niên giả danh công an kiểm tra phương tiện, đe dọa và có hành vi xâm hại một phụ nữ trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ và tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của D.N. (SN 2007, trú tại tỉnh Quảng Trị, đang học tại Đà Nẵng) là bị hại trong vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 4h ngày 24/9, khi N. điều khiển xe máy lưu thông trên đường 2/9 bị Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng điều khiển xe máy màu trắng chặn lại.

Lượng giả danh lực lượng công an, yêu cầu N. dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ, Thân nảy sinh ý định xấu, ép N. đi nhậu cùng để “tha lỗi”.

Sau đó, cả 2 đưa N. đến một quán nhậu ở đường 30/4 (phường Hòa Cường), ép nạn nhân uống bia đến khi say. Cả 2 chở nạn nhân vào khách sạn trên đường Núi Thành thực hiện hành vi hiếp dâm.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương điều tra mở rộng, truy xét đối tượng có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự kêu gọi Trần Minh Lượng sớm ra đầu thú, đồng thời, đề nghị gia đình, người thân, bạn bè của Lượng tích cực vận động, thuyết phục đối tượng nhanh chóng ra trình diện, giao nộp tang vật, phương tiện liên quan.