Tự xưng tổng giám đốc, bán đất nền tại dự án "ma”

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà H.T.K. (SN 1989, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) tố cáo Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng thông qua việc rao bán đất tại dự án Cella Central.

Đối tượng Thành bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, tháng 8/2022, bà K. đến Công ty Cổ phần Ý An Khang (đường 2/9, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) và gặp ông Nguyễn Ngọc Thành, người tự xưng là tổng giám đốc doanh nghiệp.

Thành giới thiệu bà K. mua lô đất số 16, diện tích 98m2 với giá hơn 6,5 tỷ đồng. Tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết, bà K. lần lượt chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp số tiền gần 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thành liên tục trì hoãn, viện lý do chưa ra sổ.

Đặc biệt, dự án Cella Central hoàn toàn không có trên thực tế. Dự án “ma” này do chính Thành tự vẽ sơ đồ, phân lô rồi rao bán trái phép.