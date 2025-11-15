Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép nằm trong nghĩa trang

Ngày 15/11, Công an xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng cho biết đã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

Qua kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến tại thôn Phú Sơn Nam do một người đàn ông trú xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện trường cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép (Ảnh: Công an xã Hòa Tiến).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Theo cơ quan chức năng, do nằm giữa khu vực nghĩa trang, lại hoạt động bất thường nên rất khó khăn để bắt quả tang hành vi vi phạm của cơ sở nói trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.