Tài xế bán tải chở 200 bình nghi khí cười bị phát hiện lúc nửa đêm

Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 23h45 ngày 9/3, tại khu phố 6, phường Móng Cái 2, Công an phường Móng Cái 2 phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Tang vật bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát 14D-021.86 di chuyển trên đường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là P.V.T., 38 tuổi, trú tại thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 50 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa tổng cộng 200 bình khí nghi là khí N2O (khí cười) được vận chuyển trái phép.

Công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ việc.