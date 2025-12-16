Công an Quảng Ninh phát hiện 2 vụ chở trái phép 396 bình khí cười

Ngày 16/12, Công an Quảng Ninh thông tin, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị trọng đại, Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 bàn giao số bình khí cười cho lực lượng quản lý thị trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 3h50 ngày 15/12, tại tuyến đường Quảng Sơn, xã Đường Hoa, Tổ công tác số 13 dừng kiểm tra ô tô 7 chỗ hiệu KIA, biển kiểm soát 14A-809.xx, do H.V.C. (SN 1983, trú xã Quảng Hà) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 39 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 4 bình kim loại nghi là khí N2O, tổng cộng 156 bình. Lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số hàng hóa.

Tiếp đó, lúc 9h17 cùng ngày, tại đường thôn Quảng Chính 8, xã Quảng Hà, Tổ công tác số 11 phát hiện xe tải pickup Nissan, biển kiểm soát 29K-295.xx, do L.T.C. (SN 1992, trú phường Cam Đường, Lào Cai) điều khiển, chở 60 bao tải chứa 240 bình khí cười cùng loại.

Cả hai vụ việc đã được lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.