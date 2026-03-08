CSGT phát hiện ô tô bán tải chở 192 bình nghi khí cười lúc rạng sáng

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông.

Lái xe và tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 1h55 ngày 6/3, tại km1+600 đường ĐT331B, thuộc khu phố Đình, phường Quảng Yên, tổ công tác số 11 của Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra ô tô bán tải màu trắng mang biển số 15K-79271.

Xe do Đào Công Liễu (SN 1986, trú tại khu phố Hải Yên 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường cao tốc về Quảng Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 192 bình khí nghi là khí cười. Tổ công tác đã tạm giữ người, phương tiện cùng toàn bộ số bình khí để bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.