Tái sử dụng ma túy sau cai nghiện, 2 người ở Lâm Đồng lĩnh án tù

Ngày 11/3, TAND khu vực 7 (tỉnh Lâm Đồng) tuyên phạt bị cáo Đinh Trọng Đang, Đoàn Hưng Thịnh mỗi người 27 tháng tù giam về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Đinh Trọng Đang (SN 1984, trú tại xã Quảng Tín, Lâm Đồng), Đoàn Hưng Thịnh (SN 1997, trú tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) vừa chấp hành xong việc cai nghiện ma túy bắt buộc, đang trong thời gian thử thách tại địa phương.

Hai bị cáo tại tòa (Ảnh: Thái Bình).

Tuy nhiên, ngày 14/11/2025, Thịnh đến một phòng trọ tại xã Kiến Đức sử dụng ma túy và bị công an phát hiện, bắt giữ. Đến ngày 15/12/2025, lực lượng chức năng phát hiện Đang tái sử dụng ma túy.

Cơ quan chức năng xác định hành vi sử dụng chất cấm sau khi cai nghiện của 2 bị cáo cấu thành tội Sử dụng trái phép chất ma túy, cần xử lý nghiêm minh để răn đe.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời phân tích những hậu quả nghiêm trọng mà tệ nạn ma túy gây ra đối với bản thân người sử dụng, gia đình và xã hội.

Hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ ăn năn, hối cải.