Mới ra tù, người đàn ông ở Lâm Đồng đi cướp tài sản

Ngày 24/2, Công an phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt đối với Huỳnh Tấn Mạnh (26 tuổi, trú thôn 5, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, trưa 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), ông Nguyễn Thái Bình di chuyển đến đường Lý Thường Kiệt (phường 1 Bảo Lộc), bất ngờ phát hiện người phụ nữ khoảng 40 tuổi ngã bên đường, vẫy tay cầu cứu. Tại hiện trường, người phụ nữ ngã cạnh chiếc xe máy màu đỏ, vùng mặt bị thương.

Huỳnh Tấn Mạnh bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Người phụ nữ cho biết, trong lúc điều khiển xe máy, bà bị người đàn ông bịt kín mặt chạy xe máy áp sát từ phía sau, đạp ngã rồi cướp điện thoại.

Nhận trình báo từ người dân và nạn nhân, Công an phường 1 Bảo Lộc phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực để truy tìm kẻ gây án.

Công an thu giữ điện thoại tang vật vụ cướp (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường 1 Bảo Lộc sau đó xác định Huỳnh Tấn Mạnh là người liên quan vụ cướp nên bắt giữ, phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Huỳnh Tấn Mạnh khai nhận hành vi cướp giật tài sản.

Mạnh từng gây ra vụ cướp tài sản và bị cơ quan chức năng tuyên phạt 7 năm tù. Người này mới chấp hành xong bản án hồi cuối tháng 12/2025.