Mâu thuẫn nhất thời, 2 người bị chém thương vong

Ngày 22/11, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối với Châu Tấn Phát (35 tuổi) và Võ Văn Giàu (19 tuổi, cùng ngụ xã Ba Tri) để điều tra vì có liên quan vụ giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 20/11, tại ấp 6, xã Ba Tri, do có mâu thuẫn cá nhân nên Phát và Giàu dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và anh N.V.Th. (cùng 25 tuổi) khiến cả hai bị thương nặng.

Hậu quả anh T. chết trên đường đi cấp cứu, còn anh Th. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ).

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phối hợp Công an xã Ba Tri để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân xảy ra vụ án là do mâu thuẫn nhất thời.