Sau tiếng hô “quay lại”, nhóm đối tượng truy đuổi tấn công 2 người đi đường

Ngày 9/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Huỳnh Tấn Dũng (SN 2004), Nguyễn Gia Bảo (SN 2004), Nguyễn Ngọc Thiệu (SN 2006), Nguyễn Tấn Phát (SN 2007), Đào Quang Ty (SN 2007) và Phạm Văn Hiếu (SN 2009), đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng này bị bắt để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng 17/5, tại thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, tối 16/5, nhóm thanh thiếu niên trên tụ tập đi uống cà phê, sau đó rủ nhau dạo chơi qua nhiều địa bàn. Trong lúc di chuyển, các đối tượng đã chuẩn bị sẵn dao tự chế với lý do “phòng thân”.

Khi thấy 2 người đi đường, chỉ vì tiếng hô “quay lại” của Huỳnh Tấn Dũng, cả nhóm liền quay đầu xe truy đuổi và dùng dao tấn công khiến 2 nạn nhân bị thương.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hoang mang trong nhân dân khu vực và gây bức xúc trong dư luận.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 2 dao tự chế có kích thước 65-76cm, 3 xe máy để sử dụng khi gây án và mũ bảo hiểm của bị hại có dấu vết chém.

Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân N.T.H. (SN 1998) bị thương tích 4%, T.V.Đ. (SN 2009) bị thương tích 2%.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.