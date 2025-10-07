Nữ sinh liên tục bị thao túng tâm lý, từ dọa "án ma túy" đến gạ đi du học

Ngày 7/10, Công an phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ngăn chặn kịp thời một trường hợp nữ sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hương Trà phát hiện nữ sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn liên tục gọi điện về gia đình để xin chuyển số tiền lớn.

Công an phường Hương Trà làm việc với em L. (Ảnh: Công an phường Hương Trà).

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định nữ sinh viên T.H.L. (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy.

Cán bộ công an này yêu cầu em L. phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng.

Nếu muốn chứng minh, L. phải làm theo hướng dẫn của “công an” và bị cảnh báo tuyệt đối không được tiết lộ nội dung cho bất kỳ ai, kể cả người nhà, nếu không sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực khiến L. hoang mang, lo sợ và cảm thấy bị khống chế về mặt tinh thần. Đối tượng yêu cầu L. thuê một khách sạn tốt nhất để làm việc qua mạng với “công an”.

Sau đó, L. đến thuê phòng tại một khách sạn để tham gia cuộc làm việc online qua Zoom. Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, khoảng 6-7 người mặc trang phục công an liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần L..

Qua quá trình nói chuyện trực tuyến trên Zoom, các đối tượng yêu cầu L. đi vào TPHCM gặp một số “công an” khác để làm việc, tuy nhiên, L. không đồng ý đi.

Các đối tượng cũng đã khai thác tâm lý của L. khi biết em không muốn tiếp tục học chuyên ngành hiện tại, muốn chuyển sang học chuyên ngành khác, chúng lợi dụng tâm lý dụ dỗ, thuyết phục L. đi du học Nhật Bản. Nhóm này yêu cầu em phải kiếm đủ số tiền 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản của bọn chúng mới làm visa được. Các đối tượng yêu cầu L. gọi điện cho gia đình xin tiền.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa và dẫn dắt, L. lo lắng và hoảng loạn, liên tục gọi điện về gia đình để xin tiền.

Sau quá trình điều tra, tối 5/10, Công an phường Hương Trà đã tìm được L. tại khách sạn trong trạng thái tâm lý lo sợ. Cán bộ Công an phường Hương Trà đã trấn an tinh thần L., đưa em về nhà an toàn; đồng thời tiếp tục làm rõ sự việc.