Sai phạm của đại gia Đinh Trường Chinh tại dự án Laimian City

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Đinh Trường Chinh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà), Đinh Chí Minh (55 tuổi, anh ông Chinh) về tội Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng vị thế cấp cao tại doanh nghiệp khi vừa là Chủ tịch HĐQT vừa nắm quyền chi phối 70% cổ phần của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), ông Chinh đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện 2 chuỗi hành vi phạm tội độc lập.

Bị can Đinh Trường Chinh (Ảnh: Trịnh Nguyễn)

Cụ thể, ông Đinh Trường Chinh đã tự quyết định không bàn giao các thửa đất khách hàng đã mua tại quận 2 cũ, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã nộp là 199 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đinh Trường Chinh đã chỉ đạo Đinh Ngọc Thiên Hương (chị gái ông Chinh), Đinh Chí Minh thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất cho các khách hàng, nhưng kê khai giá trị thu về cho Công ty HDTC ít hơn giá thực tế bán, chiếm đoạt tổng số tiền chênh lệch 141,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện Đinh Trường Chinh đã mở bán các căn hộ thuộc số tầng vượt quá phê duyệt tại chung cư Laimian City. Đồng thời, người này đã tự ý phân lô trên diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh và trường học để bán cho khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định hành vi bán tài sản khi chưa được điều chỉnh quy hoạch này là chưa thực hiện đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình ký kết các hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng và hợp đồng đặt cọc giữ chỗ, phía công ty đã giải thích rõ cho khách hàng về việc dự án đang xin điều chỉnh quy hoạch.

Đến nay, do nhận thấy việc điều chỉnh quy hoạch kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và hộ dân, Công ty HDTC đã thực hiện chủ trương mời khách hàng để thỏa thuận thanh lý hợp đồng.

Quá trình thanh lý, hầu hết khách hàng và hộ dân xác định biết rõ pháp lý dự án đang xin điều chỉnh quy hoạch trước khi ký hợp đồng và mong muốn tiếp tục chờ chủ đầu tư để nhận được vị trí như đã ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng và hợp đồng đặt cọc giữ chỗ trước đây.

Kết quả, công ty đã thanh lý được 20 hợp đồng, hoàn trả số tiền 236,3 tỷ đồng và hoán đổi vị trí nền đã duyệt quy hoạch đối với 2 hợp đồng.

Do Đinh Trường Chinh và Công ty HDTC không có ý định chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định chưa có đủ cơ sở xử lý hình sự.

Đối với hành vi sai phạm của các cán bộ quản lý tại địa phương trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn phường An Phú - An Khánh (cũ), cơ quan điều tra đã được chuyển đến Thanh tra TPHCM để xem xét, giải quyết theo quy định.