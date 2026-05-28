Cú lật kèo giúp đại gia Đinh Trường Chinh bán đất giá gấp hàng trăm lần

Cáo trạng của Viện KSND TPHCM xác định hành vi này xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016. Sau quá trình này, ông Đinh Trường Chinh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC) cùng người thân nắm khoảng 70% vốn góp tại công ty.

Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc đã chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh (Tổng Giám đốc HDTC) và chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Bị can Đinh Trường Chinh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV HDTC đã ký nhiều hợp đồng bán nền tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh cho khách hàng. Tuy nhiên, dù nhiều người đã thanh toán gần hết hoặc toàn bộ tiền mua đất, công ty vẫn không bàn giao nền.

Năm 1998, bà Nguyễn Thị Hạnh mua 4 nền đất tại dự án, để con gái đứng tên hợp đồng và đã thanh toán 95% giá trị, tương đương 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, bà tiếp tục được hướng dẫn nộp nốt 5% còn lại.

Năm 2000, bà Trương Thanh Tâm ký hợp đồng mua nền đất tại khu A đường Vũ Tông Phan và đã thanh toán 256 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.

Tương tự, năm 2003, ông Hà Văn Cun mua một nền đất và đã thanh toán toàn bộ hơn 270 triệu đồng theo hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV HDTC.

Sau khi HDTC cổ phần hóa, các khách hàng nhiều lần gửi đơn, trực tiếp yêu cầu bàn giao đất nhưng không được giải quyết. Những người mua được thông báo dự án đang vướng đền bù giải tỏa, chờ quyết toán cổ phần hóa hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do phát hiện sai phạm trong quá trình ký kết trước đây.

Hồ sơ vụ án thể hiện, lợi dụng việc nắm gần 70% cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Chinh quyết định không bàn giao 6 nền đất cho các khách hàng đã ký hợp đồng từ trước thời điểm cổ phần hóa.

Ông Chinh giao anh trai là Đinh Chí Minh chỉ đạo Phòng Kinh doanh - Tiếp thị tìm khách mới để chuyển nhượng lại các nền đất với giá khoảng 200-275 triệu đồng mỗi m2.

Đối với các hợp đồng đã ký với bà Nguyễn Thị Hạnh, Vân Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, ông Chinh bị cáo buộc trực tiếp ký các thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi khách hàng vào tháng 4/2021.

Dù biết các nền đất này đã được chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và khách hàng liên tục yêu cầu bàn giao, ông Chinh vẫn chỉ đạo tìm môi giới và khách hàng mới để bán lại, theo kết luận điều tra.

Các nền đất sau đó được chuyển nhượng cho khách mới với giá 12-47,5 tỷ đồng mỗi nền, cao gấp hàng chục đến gần 200 lần giá hợp đồng ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền ông Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng đã nộp cho công ty là 199 tỷ đồng. Ông Chinh và anh trai bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chinh khai cho rằng các hợp đồng ký trước đây không có giá trị pháp lý nên đã quyết định chuyển nhượng các nền đất để lấy tiền nộp thuế cho HDTC, đồng thời gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với khách hàng cũ. Trong khi đó, Đinh Chí Minh thừa nhận hành vi giúp sức cho em trai.

Đến nay, các khách hàng vẫn không đồng ý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa có phán quyết nào xác định các hợp đồng trước đây vô hiệu. Trong khi đó, các nền đất đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng khác.

Quá trình điều tra, ông Chinh khai nhận rằng bản thân nhận thấy các hợp đồng chuyển nhượng nền đất do công ty ký với bà Văn Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm không có giá trị pháp lý. Do Công ty cổ phần HDTC đang cần tiền để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nên Đinh Trường Chinh đã tự quyết định và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất liên quan đến những hợp đồng nêu trên cho các khách hàng khác.

Sau đó, Đinh Trường Chinh tiếp tục ký các thông báo gửi đến các cá nhân đã ký hợp đồng trước đó, với nội dung đơn phương chấm dứt hợp đồng và tuyên bố các hợp đồng này vô hiệu.

Với hành vi trên, ông Chinh bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc tham ô hơn 140 tỷ đồng.