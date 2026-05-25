Đại gia Đinh Trường Chinh bị cáo buộc tham ô hơn 140 tỷ đồng

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Đinh Trường Chinh (52 tuổi cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà), Đinh Chí Minh (55 tuổi, anh ông Chinh) về tội Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, Đinh Ngọc Thiên Hương (57 tuổi, chị ông Chinh) và 2 đồng phạm bị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Bị can Đinh Trường Chinh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng vị thế cấp cao tại doanh nghiệp khi vừa là Chủ tịch HĐQT vừa nắm quyền chi phối 70% cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, ông Chinh đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện hai chuỗi hành vi phạm tội độc lập. Cụ thể, ông Đinh Trường Chinh đã tự quyết định không bàn giao các thửa đất khách hàng đã mua tại quận 2 cũ, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã nộp công ty là 199 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đinh Trường Chinh đã chỉ đạo Đinh Ngọc Thiên Hương, Đinh Chí Minh, Võ Bửu (môi giới), Nguyễn Thị Hồng Mai (soạn thảo hợp đồng) thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất cho các khách hàng nhưng kê khai giá trị thu về cho Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà thấp hơn giá thực tế bán, chiếm đoạt tổng số tiền chênh lệch 141,7 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cả 3 chị em nhà ông Chinh bị cơ quan công tố áp dụng một số tình tiết tăng nặng như có tổ chức, phạm tội nhiều lần.

Về nhân thân, năm 1997, ông Chinh bị TAND quận Tân Bình (cũ) xử phạt 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản công dân.

Một năm sau, người này bị TAND TPHCM xử phạt 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Tháng 9/2025, ông Chinh bị TAND TPHCM xử phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cho rằng phán quyết trên có phần nghiêm khắc, người này kháng cáo và được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận, giảm nhẹ cho 2 năm tù.