Truy nã chị gái ông Đinh Trường Chinh

Cáo trạng xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) và nắm 70% cổ phần chi phối, ông Đinh Trường Chinh đã không bàn giao các nền đất công ty đã ký chuyển nhượng cho 4 khách hàng.

Thay vào đó, ông bị cáo buộc chỉ đạo bị can Đinh Chí Minh (anh trai ông Chinh) tiếp tục chuyển nhượng các nền đất này cho người khác, qua đó chiếm đoạt 199 tỷ đồng khách hàng đã nộp cho công ty.

Ngoài ra, nhà chức trách còn kết luận ông Chinh còn chỉ đạo ông Minh cùng chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương, Võ Bửu (môi giới) và Nguyễn Thị Hồng Mai (nhân viên công ty) soạn thảo hợp đồng thực hiện chuyển nhượng nhiều nền đất của Công ty HDTC nhưng kê khai giá bán thấp hơn thực tế để ngoài sổ sách khoản chênh lệch hơn 141,7 tỷ đồng, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan công tố cáo buộc hành vi của ông Chinh phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 và Tham ô tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Với vai trò là Tổng Giám đốc, ông Minh bị cho là dù biết nhiều nền đất đã được Công ty HDTC ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng từ trước thời điểm cổ phần hóa và chưa được giải quyết hợp pháp. Song, ông Minh vẫn bị cáo buộc làm theo chỉ đạo của Đinh Trường Chinh khi trực tiếp thỏa thuận giá bán với môi giới và khách hàng mới; chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ chuyển nhượng, ký duyệt thủ tục bàn giao nền đất cho người khác. Ông Minh giúp sức cho em trai chiếm đoạt 199 tỷ đồng.

Theo VKS, ông Minh còn giúp Chinh quản lý và chuyển giao khoản tiền chênh lệch ngoài sổ sách giúp sức cho em trai chiếm đoạt hơn 141,7 tỷ đồng từ hành vi tham ô.

Đối với bị can Đinh Ngọc Thiên Hương, nhà chức trách xác định, giai đoạn 2016-2018, bà này đã làm theo chỉ đạo của Chinh khi trực tiếp ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhiều nền đất tại dự án An Phú - An Khánh. Bà Hương còn thỏa thuận giá bán thực tế với khách hàng; ký các biên bản, phiếu nhận tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp hơn nhằm che giấu khoản chênh lệch ngoài sổ sách.

Đồng thời, bà Hương đã trực tiếp nhận và quản lý nhiều khoản tiền chênh lệch từ khách hàng với tổng số hơn 82,1 tỷ đồng.

Hành vi của Đinh Ngọc Thiên Hương đã phạm vào tội Tham ô tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Đinh Trường Chinh.

Do bị can Đinh Ngọc Thiên Hương đã xuất cảnh sang Mỹ trước khi bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành niêm yết công khai quyết định này tại nơi đăng ký thường trú của bị can và phát thư kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa, đồng thời giao các quyết định liên quan cho thân nhân để thông báo lại cho bị can Hương.

Như vậy, cơ quan điều tra đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo quyền bào chữa và quyền bị xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

