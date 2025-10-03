Rủ anh rể đi đánh người, 2 anh em bị khởi tố

Chiều 3/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Ngô Văn Triết (37 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối với tội Cố ý gây thương tích, công an tỉnh còn ban hành thêm lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Đặng Ngọc Tiền Giang (27 tuổi), em vợ của Triết.

Theo công an, lúc 20h ngày 18/5, do có mâu thuẫn từ trước nên Giang điện thoại cho Dương Hoài Phương (43 tuổi) hẹn gặp tại bến xe Châu Đốc để đánh nhau. Trước khi đi, Giang điện thoại rủ anh rể tham gia.

Ngô Văn Triết bị bắt tạm giam về 2 tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Triết không những không khuyên ngăn mà còn mang theo dao giúp em vợ. Tại điểm hẹn, Phương cũng mang theo dao.

Khi thấy Giang và Triết, Phương đã cầm dao chạy đến đâm Giang nhưng không trúng. Trong lúc xô xát, Giang dùng dây thắt lưng đánh Phương, còn Triết dùng dao chém Phương gây thương tích 4%.

Vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.