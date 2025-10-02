Gần 450 đại biểu tỉnh An Giang quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão

Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên họp trù bị.

Tham dự phiên trù bị có 448 đại biểu chính thức. Trong đó, 65 đại biểu đương nhiên, 383 đại biểu được chỉ định từ 107 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 131.548 Đảng viên trên toàn tỉnh.

An Giang ứng dụng công nghệ số nhận diện khuôn mặt đại biểu trong tổ chức Đại hội Đảng bộ (Ảnh: TTBC đại hội).

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh vai trò then chốt của phiên trù bị và xem đây là nền tảng quan trọng cho sự thành công của đại hội chính thức.

Tại phiên trù bị, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - đã thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội.

Trong 2 ngày (từ ngày 2/10 đến ngày 3/10), đại hội diễn ra 2 phiên làm việc: Phiên trù bị và phiên chính thức.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã tín nhiệm bầu Đoàn chủ tịch gồm 16 người, Đoàn thư ký 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 3 người để điều hành công việc của đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I (Ảnh: TTBC đại hội).

Trong phiên làm việc chính thức, đại hội sẽ tập trung thảo luận các văn kiện cốt lõi, bao gồm báo cáo chính trị đánh giá nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng giai đoạn 2025-2030, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy khóa trước và tổng hợp ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc.

Ngay sau đó, đại hội tiến hành công tác bầu nhân sự và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu mới của tỉnh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Báo cáo chính trị của tỉnh An Giang cũng đề ra 36 chỉ tiêu, gồm: về kinh tế (10 chỉ tiêu), văn hoá - xã hội (18 chỉ tiêu), môi trường (5 chỉ tiêu), xây dựng Đảng (3 chỉ tiêu).

Trên tinh thần “một An Giang - một tầm nhìn - một ý chí - một niềm tin thắng lợi”, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh An Giang xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược.

Trọng tâm hàng đầu được đặt vào việc ưu tiên phát triển hai trục kết nối hạ tầng giao thông huyết mạch, bao gồm trục dọc nội vùng (Quốc lộ 80, Quốc lộ N1) và trục ngang cao tốc (Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi...) để tăng cường liên kết vùng và quốc tế.

Song song đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, ưu tiên du lịch, công nghiệp chế biến, kinh tế biên mậu và kinh tế biển; Phát triển văn hóa, con người gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Để triển khai các nhiệm vụ này, An Giang sẽ củng cố các trụ cột phát triển như khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế và hội nhập quốc tế. Tỉnh cũng sẽ thúc đẩy năm vùng động lực trọng điểm gồm Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên thông qua 6 nhóm chương trình, đề án lớn về quy hoạch, phát triển hạ tầng, nhân lực và thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi (Ảnh: TTBC đại hội).

Theo đó, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 3/10, hứa hẹn sẽ đưa ra những quyết sách mang tính chiến lược, mở ra một chương mới cho sự phát triển của tỉnh.

Trước khi kết thúc phiên trù bị, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch kêu gọi các đại biểu có mặt tại đại hội phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10) trong thời gian vừa qua.