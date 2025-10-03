Chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang
(Dân trí) - Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 3/10, trong khuôn khổ phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ ở những nơi hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ này không bầu cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; cấp ủy cấp trên sẽ trực tiếp chỉ định theo quy định.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Lâm Minh Thành.
Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 66 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người.
Có 37 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên.
Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh ngày 31/8/1965, quê phường Tân Thành (Cà Mau), trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý hành chính công và Cử nhân Luật.
Ông đã có một quá trình công tác lâu dài và nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt tại tỉnh Cà Mau như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (2001 – 2003); Bí thư Huyện ủy Cái Nước (2004 - 2005); Giám đốc Sở Tư pháp (2005 - 2009); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (2009 - 2014); Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh (2015 - 2020); Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh (2020 - 2021)
Tháng 1/2021, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đến tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ tháng 7/2025 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.