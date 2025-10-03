Chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ngày 3/10, trong khuôn khổ phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ ở những nơi hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ này không bầu cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; cấp ủy cấp trên sẽ trực tiếp chỉ định theo quy định.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang được chỉ định tiếp tục giữ chức (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Lâm Minh Thành.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 66 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người.

Có 37 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên.