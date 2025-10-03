Đại tướng Phan Văn Giang dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần I

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.

Đại tướng Phan Văn Giang dự đại hội (Ảnh: TTBC đại hội).

Trước đó, trong phiên làm việc chiều ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thảo luận, ghi nhận 154 ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 99 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đại diện lãnh đạo Đảng, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương về dự đại hội (Ảnh: TTBC đại hội).

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Sau hợp nhất, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với hơn 131.548 đảng viên.

Tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá, với 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến xã thực hiện giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, đặc biệt là duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh giáp biên của Campuchia.

Trong giai đoạn 2021–2025, kinh tế tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt 5,68%. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản và tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Các đại biểu đã tín nhiệm bầu Đoàn chủ tịch gồm 16 người, Đoàn thư ký 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 3 người để điều hành công việc của đại hội (Ảnh: TTBC đại hội).

Nông, lâm, thủy sản tiếp tục là trụ đỡ kinh tế, với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng sản lượng thủy sản 5 năm ước đạt gần 7,5 triệu tấn.

Công nghiệp - xây dựng của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 476.000 tỷ đồng, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 96%. Du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Trong 5 năm, tỉnh ước đón 80,852 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 142.000 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 9.285 triệu USD, với các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, may mặc, giày da.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo đa chiều bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,9% năm 2020 xuống còn 0,91%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, đạt 60%.

Mạng lưới y tế được củng cố, 100% trạm y tế tuyến xã có bác sĩ làm việc, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được tăng cường.

Đặc biệt, năm 2024, "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam" được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong nhiệm kỳ tới, An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Tỉnh đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt trên 6.300 USD; Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 80%.