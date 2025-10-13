Chốt quy hoạch sân bay Gia Bình: 50 triệu khách/năm, gần 2.000ha đất

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chính thức phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo Quyết định số 1737 ban hành ngày 10/10/2025. Theo quy hoạch được phê duyệt, sân bay Gia Bình được thiết lập theo tiêu chuẩn cấp sân bay 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Quyết định nêu rõ, sân bay Gia Bình sẽ được phát triển theo 2 giai đoạn chính. Gia đoạn đầu từ năm 2021 đến năm 2030, sân bay được quy hoạch đạt công suất phục vụ khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của sân bay sẽ được mở rộng đáng kể, tăng lên khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Bộ Xây dựng vừa thông qua quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với công suất 50 triệu khách/năm, quỹ đất 2.000ha (Ảnh: Minh họa).

Quyết định cũng phê duyệt tổng nhu cầu sử dụng đất cho sân bay này trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 1.960ha. Trong tổng diện tích này, đất dành cho các công trình hàng không dân dụng chiếm phần lớn, lên tới 943,94 ha. Đất quy hoạch cho các công trình khu bay dùng chung là 99,94ha, và đất phục vụ an ninh quốc phòng là 75,07ha.

Quy hoạch cũng chi tiết hóa các khu vực chức năng. Nhà ga hành khách trong giai đoạn 2021-2030 được quy hoạch tại khu vực phía Đông, đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm. Đến tầm nhìn năm 2050, nhà ga hành khách được mở rộng về phía Tây để đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm.

Tương tự, nhà ga hàng hóa cũng được quy hoạch tại khu vực phía Đông trong giai đoạn đầu và được mở rộng về phía Đông trong tầm nhìn 2050, đồng thời dự phòng phát triển tại khu vực phía Nam khi có nhu cầu.

Quy hoạch yêu cầu phải định hướng kết nối sân bay Gia Bình với tuyến cao tốc từ Thủ đô Hà Nội tới Cảng và thành phố Hải Phòng. UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp rà soát, hoàn thiện quy hoạch và đầu tư các tuyến đường bộ, đường sắt kết nối, bảo đảm hiệu quả vận hành của công trình.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát, bảo vệ quỹ đất cho dự án, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đảm bảo hạ tầng điện, nước, giao thông kết nối hiệu quả, sẵn sàng cho sự phát triển của một trung tâm hàng không mới của khu vực...

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trải rộng qua các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (tỉnh Bắc Ninh).

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch của Sân bay Gia Bình khoảng 161.600 tỷ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Sở hữu vị trí chiến lược, nằm giữa tam giác kết nối Hà Nội - Bắc Ninh - miền Bắc, sân bay không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không đang tăng mạnh mà còn mang trong mình sứ mệnh khẳng định tầm vóc và vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Với quy mô công suất 50 triệu khách/năm và gần 2.000ha đất được ấn định cho phát triển hạ tầng, dự án này mở ra chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ cho phân khúc bất động sản thương mại, logistics và đô thị vệ tinh tại Vùng Thủ đô.