Sân bay Gia Bình thay thế Nội Bài thực hiện nghi lễ đón tiếp cấp Nhà nước?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.

“Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) phục vụ 5 hãng hàng không nội địa, 22 hãng hàng không quốc tế đã và đang đối mặt với tình trạng quá tải, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm như mùa hè, các dịp lễ, Tết. Điều này thể hiện qua sản lượng hành khách và phương tiện cá nhân vào sân bay vượt quá công suất thiết kế của nhà ga, gây áp lực lớn đến luồng di chuyển và khu vực sân đỗ”, báo cáo ĐTM nhận định.

Dự án sân bay quốc tế Gia Bình đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của khu vực và chia sẻ lưu lượng hành khách với sân bay Nội Bài, đặc biệt trong các sự kiện lớn như APEC 2027.

Minh họa phối cảnh bãi đỗ và đường băng sân bay Gia Bình (Ảnh: Sun Group).

Cảng hàng không Gia Bình được định hướng là sân bay lưỡng dụng, phục vụ đồng thời các nhiệm vụ an ninh quốc phòng và phát triển dân dụng; đã được bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, cảng hàng không Gia Bình có quy mô, cấp sân bay 4F, công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021-2030 và khoảng 50 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án chiếm dụng gần 1.885ha (không bao gồm diện tích đất an ninh do Bộ Công an quản lý). Việc phát triển, mở rộng hàng loạt khu công nghiệp trên địa bàn sẽ tạo ra nguồn hàng hóa lớn cũng như gia tăng nhu cầu đi lại của các nhà đầu tư, nhà quản lý cao cấp, chuyên gia đến tỉnh Bắc Ninh.

“Việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như nhu cầu chuyến bay thương mại, chuyên cơ chuyên chở các nhân sự cấp cao, chuyên gia và các cán bộ kỹ thuật cao”, ĐTM thông tin.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao, Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh), cách trung tâm TP Bắc Ninh khoảng 20km, cách Thủ đô Hà Nội 45km. Sau khi hoàn thành, sân bay sẽ đảm bảo cho nhiều hoạt động an ninh - quốc phòng.

Các thông số về sân bay Gia Bình được nêu trong báo cáo ĐTM (Ảnh: Phùng Minh).

Trong đó, Trung đoàn không quân Công an nhân dân có thể triển khai nhiệm vụ với các loại máy bay trực thăng (máy bay cánh bằng loại nhỏ, máy bay không người lái UAV...). Ngoài ra có thể phục vụ cho nhiệm vụ A2, cấp cứu y tế, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Với Quân chủng Phòng không - Không quân, báo cáo ĐTM cho biết sân bay sẽ là một điểm xuất kích dự bị của các loại máy bay như Su-27, Su-30... làm nhiệm vụ tác chiến bảo vệ vùng trời phía Bắc và chủ quyền biển đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc khi có tình huống khẩn cấp. Sân bay còn có thể tiếp nhận các loại tàu bay vận tải quân sự (Casa 235, Casa 295...) phục vụ nhiệm vụ tác chiến và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Nơi đây còn dự bị cho lực lượng Không quân - Hải quân khai thác các loại máy bay như thủy phi cơ DHC-6, trực thăng EC-225... làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia tìm kiếm cứu nạn, trinh sát mục tiêu.

“Sân bay quốc tế Gia Bình có thể thay thế cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong việc thực hiện các nghi lễ đón tiếp cấp Nhà nước trên các loại tàu bay chuyên cơ A320, A350-900, B787-9... chuyên chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế”, báo cáo ĐTM cho hay.

Sân bay này cũng được kỳ vọng đảm bảo yếu tố bí mật, linh hoạt trong hoạt động ngoại giao, phục vụ an ninh, quốc phòng cũng như hoạt động ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

Vị trí Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong khu vực (Ảnh: Đầu tư).

Như Dân trí thông tin, tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chính thức được đưa ra Quốc hội trong phiên làm việc sáng 14/11.

Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư (gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp), khoảng 196.378 tỷ đồng để đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao. Chính phủ tính toán thời hạn hoạt động của sân bay là 70 năm.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến được Quốc hội thông qua trong ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 10.