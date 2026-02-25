Phát hiện thi thể người đàn ông ở công viên Giọt Nước

Ngày 25/2, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong trên bãi cỏ ở công viên Giọt Nước, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ việc trên được ông Nguyễn Ngọc Ngữ (SN 1967), nhân viên bảo vệ công viên phát hiện vào khoảng 7h cùng ngày. Lúc này, ông Ngữ kiểm tra và hoảng hốt khi phát hiện nạn nhân này đã tử vong nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Công viên Giọt Nước nơi phát hiện người đàn ông tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân là ông A.H. (SN 1967, trú tại xã Ia Chim, Quảng Ngãi), sống độc thân, không có vợ con.

Theo người thân, ông H. có tiền sử mắc bệnh tâm thần, bệnh gan, thận nặng, nghiện rượu kéo dài. Trước đây, ông từng được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng sau đó bỏ về, sống lang thang.