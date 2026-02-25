Tài xế mất tích sau khi lao ô tô xuống sông

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 1h40 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ Trung tâm 114 về vụ tai nạn ô tô rơi xuống sông Nhà Lê tại cầu Trắng, thuộc địa bàn xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường, có một người mắc kẹt trong xe. Tuy nhiên, quá trình gia đình thuê máy cẩu để trục vớt ô tô, thi thể nạn nhân đã bị trôi ra ngoài và mất tích.

Hiện trường nơi tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: Cao Hường).

Qua xác minh, nạn nhân là anh N.V.T. (SN 1992, trú tại thôn Cao Su 3, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời điều động phương tiện, thiết bị lặn, cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 5h35 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và trục vớt thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình.