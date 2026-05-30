Phát hiện hơn 800 sản phẩm thuốc lá điện tử tại một cửa hàng ở Ninh Bình
(Dân trí) - Kiểm tra cửa hàng trên địa bàn xã, Công an xã Hải Hậu (Ninh Bình) phát hiện chủ cơ sở này cất giữ hơn 800 sản sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử gồm tinh dầu, hương liệu và linh kiện khác.
Ngày 30/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Hậu vừa phát hiện 836 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ xuất xứ tại một cửa hàng trên địa bàn khi thực hiện tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh.
Trước đó, Công an xã Hải Hậu kiểm tra cửa hàng do anh M.T.C. (SN 1996) cùng vợ là chị T.P.T. (SN 1998) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 836 sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử gồm tinh dầu, hương liệu và nhiều linh kiện khác. Các hàng hóa là hàng ngoại nhập, trị giá ước tính trên 200 triệu đồng.
Vợ chồng anh M.T.C. không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của những sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử này.
Công an xã Hải Hậu đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ sản phẩm nói trên để mở rộng xác minh, xử lý theo quy định.