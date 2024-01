Phát hiện trong nhà trọ có 1.000 lít dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử

Ngày 25/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã phát hiện bên trong một căn nhà trọ trên địa bàn có 45 can nhựa chứa 1.000 lít dung dịch và 363 bộ dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử.

Tang vật vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả xác minh ban đầu, căn nhà trọ trên do Phạm Văn Tâm (31 tuổi, ở xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương) thuê của một hộ dân trên địa bàn huyện Nam Sách.

Đấu tranh tại chỗ, Tâm khai tất cả số hàng trên do mình tự mua trôi nổi ngoài thị trường, ai có nhu cầu mua, Tâm sẽ bán lại. Dung dịch đựng trong các can được Tâm dùng để cho vào thuốc lá điện tử.

Tại thời điểm kiểm tra, Tâm không cung cấp được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Những chiếc thuốc lá điện tử bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả giám định chất dung dịch dạng lỏng trong các can nhựa và dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử không tìm thấy thành phần chất ma túy và xác định 363 chiếc thuốc lá điện tử có giá trị hơn 36 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.