Loài chim bồ câu tuyệt đẹp, được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt

Loài chim bồ câu đẹp mắt và quý hiếm

Nhắc đến chim bồ câu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loài chim với bộ lông có màu sắc khá đơn điệu, với các màu thường gặp bao gồm xám, đen tuyền, loang lổ trắng đen hoặc bộ lông trắng muốt toàn thân…

Ít ai biết rằng tại Việt Nam có phân bố một loài chim bồ câu sở hữu bộ lông với màu sắc rực rỡ và đẹp mắt. Đó là bồ câu Nicobar, còn có tên gọi bồ câu lông cổ, tên khoa học Caloenas nicobarica.

Bồ câu Nicobar sở hữu bộ lông nhiều màu sắc óng ánh, phần lông cổ dài phủ xuống ức (Ảnh: iStock).

Tên gọi của loài bồ câu này bắt nguồn từ địa điểm đầu tiên phát hiện ra chúng, quần đảo Nicobar, nằm ở phía đông Ấn Độ Dương và trực thuộc Ấn Độ. Ngoài ra, loài bồ câu này cũng được tìm thấy tại Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam.

Tại Việt Nam, bồ câu Nicobar chỉ được tìm thấy tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, thuộc đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Bồ câu Nicobar sở hữu vẻ bề ngoài rực rỡ và đẹp mắt, với phần lông cổ dài, rũ xuống phần ức và lưng. Chim có đầu màu xám, bộ lông trên cơ thể nhiều màu sắc óng ánh, kết hợp giữa xám, xanh lam, xanh lục, vàng và cam nhẹ. Phần đuôi của chim màu trắng tinh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy khi chúng xù lông hoặc nhìn từ phía sau khi chúng đang bay.

Một cá thể bồ câu Nicobar với bộ lông màu cam (Ảnh: iNaturalist).

Bồ câu Nicobar có kích thước lớn, dài từ 32 đến 35cm, chim mái nặng từ 490 đến 600g, chim đực kích thước nhỏ hơn, nặng từ 460 đến 525g. Chim non có màu lông đen hoặc xám, không có màu óng ánh như chim trưởng thành.

Loài chim này sống đơn độc hoặc theo từng đàn nhỏ trong những khu rừng ẩm nhiệt đới trên các hòn đảo, ở độ cao dưới 700m. Chúng rất nhút nhát và thường ẩn mình trong các tán lá rậm rạp nên rất khó nhìn thấy.

Thức ăn của loài chim này bao gồm các loại hạt, quả, chồi non, các loại côn trùng.

Phần lông cổ dài của bồ câu Nicobar giống như mái tóc đang buông xõa (Ảnh: David Bishop).

Bồ câu Nicobar sinh sản vào tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm, mỗi lần chỉ đẻ một trứng. Trứng thường nở sau 30 ngày. Chim non được chăm sóc bởi cả chim bố và mẹ, mọc đủ lông và rời tổ sau khoảng từ 5 đến 6 tuần, nhưng đôi khi chim non sống chung với bố mẹ đến hơn 10 tuần mới bắt đầu cuộc sống tự lập.

Cận cảnh chim bồ câu Nicobar ngoài tự nhiên (Video: eBird).

Loài động vật được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt

Tại Việt Nam, chim bồ câu Nicobar chỉ được ghi nhận tại một số hòn đảo nhỏ trong Vườn Quốc gia Côn Đảo (TPHCM), phạm vi phân bố ước tính trong diện tích chưa đến 100km2.

Theo Sách đỏ Việt Nam, kích cỡ quần thể của chim bồ câu Nicobar chưa đến 2.500 cá thể, số lượng cá thể trưởng thành trong mỗi tiểu quần thể ước tính chưa đến 100. Số lượng loài chim này đang bị đe dọa do sinh cảnh sống bị tác động từ các hoạt động du lịch. Ngoài ra, loài chim này cũng bị săn bắt để làm cảnh.

Bồ câu Nicobar được đánh giá là một trong những loài chim đẹp nhất thế giới (Ảnh: iNaturalist).

Hiện tại rất khó bắt gặp loài chim bồ câu Nicobar ngoài môi trường tự nhiên tại Việt Nam. Do vậy, Sách đỏ Việt Nam xếp loài chim này vào nhóm động vật “Nguy cấp”, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên rất cao nếu không có các biện pháp bảo tồn phù hợp.

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; có hiệu lực từ ngày 1/7, chim bồ câu Nicobar được xếp vào nhóm động vật IB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao và cần được ưu tiên bảo vệ.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ hoặc buôn bán các loài động vật thuộc nhóm IB, ngoại trừ các trường hợp được cấp phép đặc biệt cho mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động phi thương mại.

Bồ câu Nicobar đang được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán… (Ảnh: Jason Vassallo).

Các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật thuộc nhóm IB đều bị nghiêm cấm, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 500 triệu lên đến hàng tỷ đồng và bị xử phạt tù từ 1 đến 15 năm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Do vậy, những hành động săn bắt, vận chuyển, giết hại hoặc tiêu thụ chim bồ câu Nicobar là hành vi trái pháp luật và bị nghiêm cấm, người dân cần nắm rõ để tránh vướng vào vòng lao lý.