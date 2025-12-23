Hơn 10 tấn cá khoai ướp hợp chất cực độc đang được tuồn ra thị trường

Ngày 23/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ xe đầu kéo vận chuyển số lượng lớn cá khoai có chứa hàm lượng formol.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra xe đầu kéo mang biển kiểm soát 76C-092.45, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 76R-006.30, do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra số cá khoai ướp formol (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng hơn 10 tấn.

Tài xế Phương khai nhận, sau khi vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Lạng Sơn và được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (tỉnh Lạng Sơn) thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá, trọng lượng hơn 10 tấn, nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Số hàng này tài xế Phương được thuê giao cho các thương lái tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định, với tiền công vận chuyển 20 triệu đồng.

Theo các địa chỉ do nhân viên công ty cung cấp, Nguyễn Thanh Phương đã giao 101 thùng cá khoai, trọng lượng hơn 2 tấn, cho Văn Tiến Dũng (SN 1983, trú phường Nam Sầm Sơn), Ngô Thị Hiển (SN 1977) và Lê Văn Long (SN 1981) cùng trú tại phường Sầm Sơn.

Khi Nguyễn Thanh Phương đang chuẩn bị giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kiểm tra tại các cơ sở vừa nhận hàng, lực lượng chức năng thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với tổng trọng lượng hơn 3 tấn, trong đó có 101 thùng vừa được giao và 80 thùng tồn kho.

Toàn bộ số cá khoai trên xe đầu kéo đều chứa hàm lượng formol đậm đặc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) cho thấy toàn bộ số cá khoai trên đều chứa hàm lượng formol đậm đặc, từ 90 đến 105mg/kg.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc có giá khoảng 37.000 đồng/kg và được bán ra thị trường với giá khoảng 130.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên có giá khoảng 250.000 đồng/kg.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, formol là hợp chất cực độc, bị cấm sử dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Thực phẩm chứa formol có thể gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, từ rối loạn tiêu hóa, viêm loét thực quản, dạ dày… đến nguy cơ tử vong nếu nhiễm phải lượng lớn.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh không vận chuyển, buôn bán các sản phẩm vi phạm quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần nói không với thực phẩm có giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc; ưu tiên lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.