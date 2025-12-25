Phát hiện gần 6.000 sản phẩm thiết bị vệ sinh không có nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Công an xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cao Đại Phát và Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Kim Ngân, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình.

Gần 6.000 sản phẩm thiết bị vệ sinh không có nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 sản phẩm dây cấp nước, bát sen, vòi nước, vòi chậu rửa mặt, vòi rửa bát; bộ xi - phông chậu rửa, bộ phụ kiện xả bồn cầu, trên nhãn hàng hóa, bao bì không có thông tin xác định được nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ.

Tổng giá trị hàng hóa trên tính theo giá niêm yết trên từng sản phẩm khoảng 320 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm tra, cả 2 công ty trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như hợp đồng, hóa đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công ty trên với tổng số tiền 140 triệu đồng.