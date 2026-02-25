Phát hiện 19 người nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Phú Thọ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ vừa kiểm tra hành chính quán karaoke K-Club (tổ dân phố Sậu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ), phát hiện 19 người (15 nam, 4 nữ) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh, công an xác định 6 trường hợp dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài sản liên quan như túi nilon chứa ma túy ketamine, đĩa sứ, bật lửa ga…

Tiến hành test nhanh, công an xác định 6 trường hợp trong quán karaoke dương tính với chất ma túy (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra xác định Bùi Việt Thắng (SN 2000, xã Tam Dương, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Đức (SN 1995, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) đã tổ chức cho 6 người nêu trên sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đức, công an thu giữ thêm 3 gói ma túy ketamine có tổng khối lượng hơn 7,6g và 45 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (MDMA) có tổng khối lượng trên 16g.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.