Lĩnh án tù vì tổ chức “tiệc ma túy” ngay tại phòng ngủ

Tòa án nhân dân khu vực 12 (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử trực tuyến bị cáo Hoàng Đình Hiển (SN 1999) và Phạm Ngọc Quân (SN 1982) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình ảnh phiên tòa trực tuyến (Ảnh: VKS cung cấp).

Phiên tòa được tổ chức tại 2 điểm cầu gồm trụ sở tòa án và Trại giam số 2 – Công an TP Hải Phòng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi của người tham gia tố tụng.

Theo cáo trạng, tối 20/8/2025, Hiển chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy, đồng thời đưa 700.000 đồng cho Quân đi mua ma túy về để cả 2 cùng sử dụng. Sau khi Quân rời đi, Hiển tiếp tục cho Vũ Công Tưởng sử dụng ma túy ngay tại phòng ngủ.

Cơ quan tố tụng xác định Hiển là người khởi xướng, chuẩn bị tích cực và giữ vai trò chính; Quân giữ vai trò thứ hai. Riêng hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Tưởng bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Hiển 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo điểm a khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự; Phạm Ngọc Quân 3 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.