Phá đường dây sản xuất đông dược trái phép ở TPHCM

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông y do Nguyễn Đăng Thu (SN 1971, ngụ phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960, ngụ phường Tân Định) thực hiện.

Thu và Hải bị cảnh sát điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng ở nhiều địa phương.

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Các tổ công tác phối hợp với Sở Y tế khám xét nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành) và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ.

Bên trong cơ sở sản xuất hàng cấm (Ảnh: Nguyễn Trang).

Đồng thời, Ban chuyên án cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Đây là số thuốc trị bệnh da liễu, chưa đăng ký lưu hành và không được phép lưu hành.

Theo cảnh sát, từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thời gian tới, chuyên án tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên liệu sản xuất hàng cấm (Ảnh: Nguyễn Trang).

Nhà chức trách cho rằng, hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng cảnh sát kinh tế TPHCM trong trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng; chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng; kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng; không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.