Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả ở TPHCM

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, ngụ phường Nhiêu Lộc) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng (Ảnh: Nguyễn Trang).

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo toàn lực lượng công an thành phố tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong cao điểm ra quân 45 ngày đêm.

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W. Sneaker ở phường An Hội Tây, và phường Tân Bình, do Nguyễn Trần Việt Hoàng là đại diện.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 3,3 tỷ đồng.

Các sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng (Ảnh: Nguyễn Trang).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày, dép giả mạo các loại nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay. Số hàng giả này được Hoàng mua từ các hội nhóm, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Dù biết các sản phẩm trên giả mạo nhãn hiệu, nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao, Hoàng vẫn bán hàng nghìn đôi giày dép, thu lợi hơn một tỷ đồng.

Công an TPHCM cảnh báo mọi hành vi buôn bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các hãng, làm giảm uy tín thương hiệu chính hãng và sẽ bị khởi tố, xử lý nghiêm. Đối với người tiêu dùng: Hãy là người tiêu dùng thông thái.

Công an TPHCM kêu gọi người dân tuyệt đối không ham rẻ, mua hàng giả mạo, khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hãy thông báo ngay cho công an gần nhất.