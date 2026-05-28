Công an TPHCM bắt 173 người trong đường dây ma túy

Trưa 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04) cho biết, đơn vụ vừa triệt phá đường dây ma túy, bắt 173 nghi phạm, trong đó có những đối tượng nguy hiểm.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Đội 5 - PC04 phát hiện đối tượng dương tính với chất ma túy. Nhận định phía sau còn có đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét cả đường dây.

Các tổ công tác đồng loạt ra quân trên địa bàn các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và các tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong các khu dân cư.

Nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện (Ảnh: Nguyễn Trang).

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, các đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các tổ công tác của PC04 đã nhanh chóng, kịp thời khống chế thành công các đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động liên thành phố Đồng Nai - TPHCM.

Đối tượng Trần Nguyễn Đức Thọ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, từ ngày 9/5 đến ngày 28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, PC04 đã kiên trì, quyết liệt đấu tranh, truy xét bắt giữ và làm việc 173 đối tượng liên quan.

Trong đó, Công an TPHCM đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công), Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.