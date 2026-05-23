Khởi tố 2 vợ chồng buôn đồng hồ Rolex, túi Hermès giả ở TPHCM

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã khởi tố bị can đối với Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My (vợ Phát) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó, Phát bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, còn người vợ được tại ngoại.

Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trung).

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại địa chỉ 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam, như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès, Rolex...

Nhiều đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex bị thu giữ (Ảnh: Nguyễn Trung.

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 1.900 sản phẩm với tổng trị giá niêm yết hơn một tỷ đồng.

Công an xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 5, vợ chồng Phát đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội, rồi bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua Facebook, Zalo, TikTok, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Kho hàng giả của vợ chồng Phát bị phát hiện (Ảnh: Nguyễn Trung).

Theo cảnh sát, kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ của cơ sở trên thuộc hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.