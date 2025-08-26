Ô tô đầu kéo cản trở đoàn xe ưu tiên có cảnh sát giao thông dẫn đường

Chiều 26/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết tài xế T.V.T. (34 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) đã bị xử phạt về hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ.

Trước đó có một đoàn xe ưu tiên lưu thông qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn phương tiện này có xe cảnh sát giao thông dẫn đường.

Ô tô đầu kéo không nhường đường buộc đoàn xe ưu tiên phải chuyển làn được để vượt qua (Ảnh cắt từ clip).

Đoàn xe ưu tiên gặp ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 12H-043.80 kéo theo rơ-moóc chạy phía trước suốt một đoạn đường dài. Xe cảnh sát giao thông phát đèn, còi yêu cầu tài xế nhường đường nhưng người này vẫn không chấp hành.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Làm việc với cảnh sát, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.

Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt tài xế T.V.T. số tiền 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe do có hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.