Vứt rác xuống đường, tài xế bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày 22/8, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi) lập biên bản xử phạt hành chính tài xế P.V.K. (SN 1975, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi vứt rác trên quốc lộ 1A.

P.V.K. là tài xế xe khách tuyến Bắc - Nam. Khi xe dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi, tài xế mở cửa vứt nhiều túi nilon, chai nhựa xuống đường. Hành vi của tài xế bị camera an ninh ghi lại. Video này được một người dân đăng tải lên mạng xã hội.

Nhân viên xe khách Kiểm Thịnh lùa bao nilon, chai nhựa xuống đường (Ảnh cắt từ clip).

Tiếp nhận thông tin, cảnh sát mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, tài xế thừa nhận vi phạm. Với hành vi này, tài xế K. bị phạt 12,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Như Dân trí phản ánh, đầu tháng 8, mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh xe khách có logo Kiểm Thịnh di chuyển đến ngã tư có tín hiệu đèn giao thông. Trong lúc chờ đèn đỏ, nhân viên xe khách Kiểm Thịnh mở cửa rồi lùa nhiều túi nilon, chai nhựa xuống đường.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã chia sẻ, để lại bình luận chỉ trích hành vi xả rác của nhân viên xe khách. Trên đánh giá của Google về nhà xe Kiểm Thịnh, nhiều người dùng đã đổ xô vào đánh giá nhà xe này 1 sao, cùng với đó là bình luận lên án hành vi thiếu ý thức khi xả rác trên đường.