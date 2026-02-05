"Nữ quái" kêu gọi góp vốn mua đất, thuê xe để chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt Đinh Thị Hạnh (45 tuổi, trú tại Vân Đồn, hiện ở phường Bãi Cháy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến 2024, do làm ăn thua lỗ, thiếu tiền chi tiêu và trả nợ, Hạnh nảy sinh ý định lừa đảo. Bị can sử dụng 2 thủ đoạn chính là kêu gọi góp vốn mua đất và thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Bị can Đinh Thị Hạnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024, Hạnh đưa thông tin không đúng sự thật về việc có thể mua nhiều thửa đất tại Vân Đồn, Quảng Ninh và Thái Nguyên để rủ 3 người góp vốn. Qua đó, bị can nhận tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng, sau đó dùng vào chi tiêu cá nhân và trả nợ, chỉ hoàn trả một phần, còn chiếm đoạt khoảng 3,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hạnh thuê 3 ô tô của hai chủ xe tại Quảng Ninh rồi mang cầm cố để vay tiền tiêu xài và trả nợ. Tổng giá trị ba phương tiện bị chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng và đến nay không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố Đinh Thị Hạnh về tội danh nêu trên.